Scontro tra bici sulla ciclabile: morto un 60enne

Tragedia sulle due ruote. Un ciclista 60 enne è morto dopo essersi scontrato con un'altra bici mentre era in sella al proprio veicolo sulla pista ciclabile di Lungotevere della Vittoria.

La caduta gli è stata fatale. L'uomo ha infatti sbattuto la testa su una macchina regolarmente parcheggiata. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. Da una prima ricostruzione degli agenti della Polizia locale di Roma del I gruppo Prati, le due biciclette percorrevano entrambe la ciclabile in direzione piazza Monte Grappa e provenivano da largo Maresciallo Giardino, quando sono finite in rotta di collisione. Il più anziano dei due ciclisti, nella caduta, ha sbattuto la testa sull'automobile in sosta. Fino a tarda sera, la vittima non era stata ancora identificata: priva di documenti e di fede all'anulare, aveva solo la chiave di una vettura (non ancora trovata) nel marsupio. (E.Orl.)

Mercoledì 14 Ottobre 2020

