Scontro sull'A1 tra auto e mezzi pesanti: 4 feriti

Maxi-tamponamento ieri mattina sull'autostrada A1 all'altezza del chilometro 582 nei pressi di Valmontone, alle porte di Roma. Nello scontro, che ha coinvolto un mezzo pesante e due veicoli, sono rimaste ferite quattro persone, per una di loro per la quale è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza.

Il tratto autostradale in direzione Roma è rimasto chiuso per diverse ore, per consentire il soccorso delle persone e la rimozione dei veicoli. Pesanti le ripercussioni alla viabilità in entrata in città con 10 chilometri di coda, con il traffico tornato progressivamente alla normalità dopo la riapertura del tratto. Sul posto, oltre a diverse squadre dei vigili del fuoco, sono arrivate anche ambulanze e gli elicotteri, sia dei vigili del fuoco che l'eliambulanza. Le cause dell'incidente al momento restano imprecisate.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA