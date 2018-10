SCONTRO CAPITALE

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleÈ una critica dura, frontale, quella che arriva da Unindustria alla sindaca di Roma Virginia Raggi e alla sua amministrazione. Nel corso dell'assemblea generale degli industriali romani all'Eur il presidente dell'associazione Filippo Tortoriello pronuncia un discorso durissimo: «Un credito di fiducia elettorale importante non può essere impegnato solo in operazioni di piccolo cabotaggio amministrativo. Sono gli stessi cittadini romani a descrivere una città ferma, intrappolata dalle sue consuete difficoltà, come riportato nell'ultima indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici».Poi, la sferzata finale: «Quel vento che doveva cambiare Roma non si percepisce. Unindustria ha sempre dimostrato grande rispetto per la politica, abbiamo riconosciuto alla Sindaca la difficoltà della situazione in cui iniziava il suo mandato e ci siamo imposti un esercizio di riflessione molto paziente. Quest'attesa sembra essere vana. Manca la visione».La replica del Campidoglio ad Unindustria arriva a stretto giro per voce della prima cittadina in persona: «È un attacco un po' bizzarro. Con alcuni di lavoro lavoriamo bene ad tempo o e stiamo sviluppando progetti insieme. Ricordo il Maker Faire, lo scorso fine settimana. Oggi è stata varata dal governo una manovra che restituisce alle famiglie il potere d'acquisto e incentiva le piccole medie imprese. Mi sembra che molte cose si stiano muovendo». Più tagliente la risposta a Tortoriello del capogruppo pentastellato in Comune Giuliano Pacetti: «Un discorso rivolto al passato, pronunciato da persone che appartengono al passato».Ma il numero uno di Unindustria non si rivolge solo a Palazzo Senatorio. Il suo intervento pronunciato davanti ad un'ampia platea e a diversi rappresentanti delle istituzioni - dal presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani al governatore del Lazio Nicola Zingaretti - spazia dal contratto di governo «di cui preoccupa la sostenibilità» alla richiesta di ridurre la pressione fiscale. Ciliegina sulla torta la proposta di Roma Futura 2030-2050, «un progetto concreto per la messa a punto di un masterplan con obiettivi di sviluppo». Dalla stessa assemblea Zingaretti promette: «Sulla Roma-Latina non bisogna gettare la spugna, i 470 milioni del Cipe non si possono spendere in modo diverso».Duro anche Davide Bordoni (Fi): «Manca un'idea o un progetto su come Roma potrebbe diventare tra 20 o 30 anni. Può sembrare niente invece è importante poter dare ai suoi abitanti una prospettiva futura, l'idea di un cambiamento per romperne il disincanto».riproduzione riservata ®