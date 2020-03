Scontrini, da luglio il concorso per vincere fino a 5 milioni

Alessandra Severini

Premi fino a 5 milioni per la lotteria degli scontrini, la novità inserita dal governo nella legge di bilancio per combattere l'evasione fiscale.

La lotteria comincerà dal mese di luglio. Ci saranno tre premi mensili da 30 mila euro (per chi paga con banconote) e 10 premi da 100 mila euro per chi acquista senza denaro in contante. Poi una grande estrazione annuale, con premi da 1 milione (se il pagamento è avvenuto in contanti) e di 5 milioni se si è pagato con carte elettroniche. Le vincite saranno tutte esentasse.

Partecipare sarà semplice: il singolo cittadino potrà inserire i propri dati in un portale dedicato ottenendo un codice lotteria di otto cifre (anche in formato codice a barre) che potrà essere consegnato ai negozianti al momento dell'acquisto. Per ogni euro di spesa (purchè l'acquisto superi un euro) verrà assegnato un biglietto virtuale: se il pagamento è fatto con moneta elettronica per ogni euro di spesa verranno assegnati 2 biglietti virtuali associati automaticamente al codice dello scontrino fiscale.

In caso la dea bendata porti fortuna, sarà il Fisco ad avvertire l'utente con una raccomandata oppure sulla posta certificata, dopo di che si avranno 90 giorni di tempo per incassare e non perdere il denaro. Previsti premi anche per gli esercenti, soprattutto se accettano i pagamenti con carte.

Le modalità dei premi cambierà poi dal 2021. La lotteria classica vedrà premi settimanali fra i 5 mila e i 25 mila euro.

