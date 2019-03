SCONTRI AL DERBY

Emilio Orlando

Cinquantadue tifosi identificati e quattro denunciati per l'assalto alla polizia a cui è stato anche notificato il provvedimento del Daspo. È il bilancio del Derby. Quello della sicurezza attorno all'Olimpico.

Il match LazioRoma del girone di ritorno giocata in orario serale, ha certamente invogliato ed illuso i violenti che l'avrebbero fatta franca, complice il buio ed i molti nascondigli ed anfratti intorno lo stadio Olimpico dove poter occultare taglierini, bastoni, mazze e bombe carta da utilizzare per gli scontri che si sarebbero eventualmente verificati nel pre e nel post partita. Così non è stato. Numerosi ritrovamenti di coltelli, mazze, bastoni, punteruoli.

I sequestri sono scattati prima che le armi improprie potessero essere usate. I supporter violenti appartenenti alle frange più ostili delle due curve sono stati isolati dalla digos e dai contingenti dei carabinieri già prima del fischio d' inizio della partita più attesa tra i tifosi del centro Italia. Per tutti è scattata la notifica del Daspo per la durata di quattro anni.

Un bilancio, nonostante i tafferugli e la breve sassaiola contro le forze dell'ordine su lungotevere Diaz dove un poliziotto è rimasto ferito in maniera non grave alla testa, più che positivo grazie anche alle strategie di prevenzione elaborate durante il tavolo tecnico in Prefettura di venerdì scorso. Promosso con un voto eccellente Carmine Esposito, il neo questore di Roma che si è insediato al vertice di via di San Vitale il primo marzo. L' imponente schieramento di agenti ha evitato che varie situazioni potenzialmente a rischio potessero esplodere.

In via Capo d'Africa al Celio sono stati controllati ventiquattro cittadini inglesi e quattro cittadini tedeschi, giunti che stavano andando allo stadio, i primi come supporter dell'A.S. Roma, muniti di regolare biglietto sono stati scortati presso lo Stadio Olimpico, gli altri, sostenitori della Lazio, sono stati indirizzati attraverso i flussi dei biancocelesti. Durante le operazioni di filtraggio nel settore ospiti di viale delle Olimpiadi un tifoso romanista è stato trovato in possesso di un artifizio pirotecnico, nascosto nei pantaloni. Prima dell'inizio del derby, in una cornice colorata e di legalità, sugli spalti della curva sud, c'è stato, senza conseguenze, un alterco tra tifosi per esporre alcuni striscioni. Durante il secondo tempo un tifoso ha scavalcato la recinzione della tribuna Monte Mario per andare nel settore autorità.

