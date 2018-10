Sconti e promozioni La Regione Lazio porta i giovani gratis alla Festa del cinema

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sconti per tutti e ingressi gratuiti per portare al cinema i più giovani. Ma anche due bandi di finanziamento per supportare l'esercizio cinematografico. Sono le iniziative presentate dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, presso il complesso WeGil, insieme a Piera Bernaschi, presidente Anec Lazio, e Laura Delli Colli, vicepresidente Fondazione Cinema per Roma. «Il Lazio è ormai la prima regione italiana per sostegno all'industria cinematografica - ha sottolineato Zingaretti - Oggi apriamo una grande stagione di investimenti e sostegno, in particolare nei confronti dei giovani».In particolare, Mercoledì al cinema rilancia l'ingresso scontato per tutti fino al 50% (dal 10 ottobre fino ad agosto 2019), a Roma e nel Lazio: coinvolti 50 cinema e 200 grandi schermi. In più, i ragazzi tra i 18 e i 26 anni che vivono nelle province potranno arrivare gratis, sui bus Cotral, alla Festa del Cinema. Gli under 26 che invece andranno alla Festa in modo autonomo, invece, riceveranno un biglietto gratuito per andare al cinema tra il 24 ottobre e il 19 dicembre. Zingaretti ha poi annunciato altre due iniziative: un avviso pubblico (850mila euro) a favore di progetti cinematografici che promuovono le diversità culturali e 500mila euro per sostenere le sale.(M. Gre.)