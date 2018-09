Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Scongiurato il rischio maltempo e il conseguente spostamento al Palalottomatica, sale l'attesa per l'incontro inaugurale del Mondiale di volley maschile tra Italia e Giappone stasera al Foro Italico. Undicimila persone attese domenica alle 19.30 per l'esordio nella competizione di Zaytsev e compagni, per un tutto esaurito già fatto segnare a giugno scorso, segno che la voglia di pallavolo è alta nella Capitale. Decisiva poi la scelta della location, il centrale del tennis, che ha già ospitato gli azzurri durante la World League 2014 e 2015. «L'esordio del Mondiale di pallavolo a Roma è un evento straordinario e imperdibile», il commento del presidente del Coni Giovanni Malagò, che sarà presente al match insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A tenere a battesimo l'esordio della Nazionale saranno i Campioni del Mondo delle edizioni 1990, 1994 e 1998, da Giani a Lucchetti, passando per Bernardi, Zorzi e Papi, che incontreranno i tifosi prima alle 17.30 al Circolo del Tennis del Foro Italico e poi successivamente all'interno dello stadio per un momento di grande amarcord. Prima dell'incontro poi tutti gli appassionati potranno trascorrere qualche ora di divertimento e coinvolgimento nel Villaggio all'esterno del Foro Italico dove verranno allestiti tre campi da sitting volley, stand commerciali, oltre ad attività per i più piccoli.(D.Pet.)