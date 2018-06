Scompenso cardiaco, intervento eccezionale al Fatebenefratelli

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Esiste un nuovo potente alleato per combattere lo scompenso cardiaco. È il CCM (Cardiac Contactility Modulation), per la prima volta impiantato a Roma, e nel centro Italia, su un paziente di 72 anni nell'Ospedale Fatebenefratelli all'Isola Tiberina, dai dottori Stefano Bianchi e Pietro Rossi dell'Unità di Cardiologia. Il paziente soffriva di una forma avanzata di scompenso cardiaco e portava già un defibrillatore. L'intervento di applicazione del dispositivo è stato eseguito in anestesia locale ed è durato circa 40 minuti.Già il giorno seguente il paziente è stato in condizioni di alzarsi. A beneficiare di questo nuovo approccio ci sarà tutta una serie di malati che, altrimenti, rischierebbe di dover convivere a lungo con questa malattia, come quelli che non rispondono in maniera ottimale alle terapie farmacologiche. «L'insufficienza cardiaca costituisce un problema di salute pubblica di enorme rilievo - ha sottolineato il Dott. Bianchi - perché a soffrire di questa patologia in Italia sono circa 600 mila persone». Circa il 3% dei ricoveri che avvengono negli ospedali romani sono dovuti a casi di scompenso cardiaco. (F. Pas.)