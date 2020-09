Scompensi cardiaci sette casi al minuto

Antonio Caperna

MILANO- Sette casi di scompenso cardiaco ogni minuto in Europa con una diagnosi per oltre 3,5 milioni di persone. In Italia i dati ci dicono che la patologia interessa un milione di persone e fa registrare 190mila ospedalizzazioni. Numeri rilevanti, da cui parte la campagna Il cuore non può aspettare', simbolicamente lanciata in occasione della Giornata Mondiale del Cuore 2020, promossa da Novartis in collaborazione con AISC, Associazione Italiana Scompensati Cardiaci, e con il patrocinio di SIC, Società Italiana di Cardiologia, FADOI, Federazione dei Dirigenti Ospedalieri Internisti e di SIMG, Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie. «Durante le prime fasi della pandemia precisa il Prof. Domenico Gabrielli, Direttore UO di Cardiologia Ospedale di Fermo A. Murri' e Presidente ANMCO noi clinici abbiamo registrato 2 problematiche differenti: le attività di monitoraggio dei pazienti, programmate e non urgenti, non erogate poiché molti reparti sono stati chiusi, e senza ovviare alla situazione a causa di un utilizzo ancora limitato della telemedicina; la seconda relativa al calo fino al 50% degli accessi in Pronto Soccorso per tutti i pazienti con patologie cardiovascolari con un peggioramento delle loro condizioni. Quindi stimiamo, nei prossimi anni, un aumento dei casi di scompenso cardiaco, legati ai danni da infarto nel periodo Covid». Per 2 settimane saranno distribuiti materiali informativi negli studi dei medici di medicina generale, locandine informative nei centri ospedalieri e nelle farmacie aderenti. La campagna proseguirà a ottobre sulla '. Il tema Il cuore non può aspettare' diventerà inoltre il soggetto di un cortometraggio d'autore, realizzato attraverso un challenge tra alcune delle più prestigiose scuole di regia italiane. «Molti pazienti sono ormai cronicamente fragili e vanno incontro a frequenti riacutizzazioni di una o più delle patologie come lo scompenso cardiaco, che può portare a continue ospedalizzazioni ribadisce il Prof. Dario Manfellotto, Primario della UOC di Medicina Interna e Direttore Dipartimento della Discipline Mediche Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina di Roma e Presidente FADOI- Proprio per la loro complessità, gli scompensati vengono sovente ricoverati nei reparti di medicina interna, dove afferisce circa il 50% di questi pazienti, mentre il 30% arriva alle cardiologie e la rimanente quota viene ricoverata nelle geriatrie. E' fondamentale l'impegno di tutti, per definire percorsi di cura facilitati in cui tutti facciano squadra, sfruttando anche il potenziale delle tecnologie digitali».

