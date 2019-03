Scomparso da sabato appello per Valerio

«Da sabato scorso non abbiamo più notizie di lui: aiutateci a ritrovarlo». È questo il disperato appello della famiglia di Valerio Proietti, un 23enne di Monterotondo scomparso nel nulla dal pomeriggio dello scorso 2 marzo. Lo stanno cercando ovunque. Dalle stazioni agli ospedali. Ma Valerio sembra svanito nel nulla.

Valerio era uscito di casa nel primo pomeriggio, ma non è mai tornato a casa e dalle 18 di sabato scorso il suo telefono cellulare risulta irraggiungibile. La famiglia ha denunciato la scomparsa ai carabinieri nella prima serata di domenica, ma ha anche lanciato un appello sui social. Il ragazzo è alto circa un metro e 75 centimetri, ha un fisico asciutto, capelli di colore castano chiaro e occhi azzurri. Sabato scorso, al momento della scomparsa, indossava un giacchetto blu con polsini e colletto marrone, una tuta blu e scarpe da ginnastica bianche.

«Se qualcuno lo dovesse vedere, ci contatti. Vi preghiamo anche di condividere questo post, ogni indizio può essere prezioso al suo ritrovamento», ha scritto su Facebook la sorella di Valerio. Un appello che ha trovato una grande mobilitazione degli utenti sui social: tante le condivisioni non solo nelle zone intorno a Monterotondo, ma anche in tutta Italia. Chi avesse notizie può contattare il 3491879601. (E. Chi.)

