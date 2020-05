Scompare Sara di 12 anni. Ritrovata nella notte

Simone Pierini

L'appello disperato di una mamma, apparso su Facebook. Poi ella notte il lieto fine di una storia che aveva fatto venire i brividi. Sara V., 12 anni, era infatti scomparsa nel pomeriggio di ieri a Roma, in Piazza Ener Bettica a Ostia. Ma è stata ritrovata molte ore dopo grazie a un ragazzo che l'ha riconosciuta in base a quanto pubblicato sul web: il giovane quindi ha chiamato la Polizia, che già stava setacciando le strade della Capitale in un'operazione che ha visto coinvolti anche i carabinieri.

La minorenne vagava nel centro della Capitale, da sola, quando gli uomini delle forze dell'ordine l'hanno intercettata. Nel post che ha pubblicato sua mamma Daniela Siciliano nel pomeriggio di ieri, infatti, si chiedeva aiuto a chiunque avesse elementi utili alla soluzione del caso. La donna aveva paura che qualcosa di brutto potesse essere accaduto alla sua Sara. «Aiutatemi a ritrovare mia figlia: Sara, 12 anni scomparsa da Ostia alle ore 17.40 circa da Piazza Ener Bettica. Ha portato via un borsone nero, Indossa jeans blu scuro con bottoni avanti, una felpa bianca con zip davanti e cappuccio sempre bianco. Alta 1.50, peso 45 kg, è stato ritrovato il suo cellulare. Grazie». Per fortuna l'incubo è finito.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Maggio 2020, 05:01

