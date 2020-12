Scommettete sulla Capitale

Carlo Fiorini

Roma non amata dai suoi governanti, Roma ingovernabile. Non sono luoghi comuni, e la prova l'abbiamo appena avuta: nella legge di Bilancio la Capitale e il suo ruolo vengono cancellati. Sperare nei poteri speciali che altre capitali europee hanno sarebbe stato troppo, ma che dalla legge siano spariti quei pochi fondi attesi, come quelli per il completamento della Metro C, una delle opere chiave del trasporto pubblico, la dice lunga su quale attenzione vi sia verso la Capitale. Si pensa a Milano e al Nord con grande premura e ingenti investimenti, a Roma e al Sud vanno le briciole.

Ci troviamo di fronte a un cane che si morde la coda. I governi italiani che si succedono non amano Roma, e la abbandonano senza risorse e progetti. Dunque per questo Roma diventa ingovernabile, e ormai da anni solo personaggi minori, privi di statura politica e doti di governo salgono in Campidoglio: la loro incapacità diventa la scusa per togliere ancora fondi e risorse. La Capitale è senza ruolo, nessuno vuole dargliene uno e infatti ormai chi si candida a governarla? Nessuno dei grandi partiti investe una sua risorsa importante nella prossima competizione elettorale. Eppure di politici romani ce ne sono, di destra e di sinistra, in Parlamento e anche nel governo. Cosa fanno per la loro città? Rompano gli indugi, diano a Roma risorse degne del suo ruolo e poi accettino la sfida di governarla questa città, di lanciare un progetto, un'idea di sviluppo e di candidarsi nella corsa al Campidoglio.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA