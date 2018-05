Sclerosi multipla: ora è un romanzo

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Raccogliere storie di uomini (padri, mariti, compagni, figli, fratelli, amici, colleghi), che ogni giorno sostengono e accompagnano le donne in lotta contro la sclerosi multipla. È il premio letterario #afiancodelcoraggio, ideato da Roche, che ha visto prevalere 3 racconti per la finale di Roma in un percorso articolato tra il voto di una importante giuria e i 5mila like sul sito dell'iniziativa.Infine la presentazione e il supporto di un testimonial: Cristiana Capotondi, Vincenzo Salemme e Massimo Ghini. Vincitore assoluto è stato Marco Lupia e la sua storia diventerà uno spot di sensibilizzazione sociale, realizzato con la Lotus Production, che sarà proiettato a ottobre nelle sale cinematografiche italiane. Una seconda edizione, che ha ricevuto nuovamente la Medaglia del Presidente della Repubblica. «Il premio #afiancodelcoraggio ha l'ambizione di cambiare la lente attraverso cui guardare all'esperienza della malattia - afferma Maurizio de Cicco, Presidente e AD di Roche Italia - La sclerosi multipla è sì una patologia di genere, dato che 3 pazienti su 4 sono donne, ma dove il ruolo di un uomo è fondamentale. Se paragoniamo la diagnosi di un tumore femminile a uno tsunami che travolge la vita delle persone colpite e di chi sta loro accanto, quella di sclerosi multipla è più simile a una marea che monta adagio, ma inarrestabile. Quali pensieri, quali sentimenti prova un uomo di fronte a tutto ciò e come percorre un cammino lento, ma già scritto? - continua de Cicco - Ci hanno insegnato una cosa le storie con cui in questi mesi: difficoltà, dolore, rabbia si accompagnano ad una sorprendente energia, voglia di vita, normalità di sentimenti profondi e quotidiani».La sclerosi multipla è una malattia cronica che colpisce il sistema nervoso centrale, può causare l'interruzione dei segnali tra il cervello, il midollo spinale e i nervi ottici, portando a una vasta gamma di sintomi. In Italia colpisce circa 114mila persone, con una diagnosi soprattutto tra i 20 e i 40 anni.(A.Cap.)riproduzione riservata ®