Sclerosi multipla, ok a nuova terapia

MILANO - La Commissione Europea ha approvato il trattamento con ozanimod' per i pazienti adulti con sclerosi multipla recidivante-remittente (Rrms) con malattia attiva, confermata da caratteristiche cliniche o di imaging. Il farmaco orale da assumere una volta al giorno diventa quindi il solo modulatore del recettore di sfingosina-1-fosfato approvato per i pazienti con Rrms con malattia attiva. L'approvazione si basa sui dati degli studi clinici Sunbeam e Radiance Parte B nei quali ozanimod ha dimostrato di essere più efficace dell'interferone beta-1a, portando alla riduzione del tasso di recidive annualizzato e del numero e dimensioni delle lesioni cerebrali. «Non esiste un approccio unico per il trattamento della sclerosi multipla in quanto i malati rispondono in modo diverso alle terapie - afferma il prof. Giancarlo Comi Direttore dell'Istituto di Neurologia sperimentale all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano -. Vista l'efficacia dimostrata e il profilo di sicurezza, ozanimod rappresenta una nuova opzione di trattamento».(A.Cap.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA