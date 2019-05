Sclerosi multipla, nuovi orizzonti

MILANO - Importanti novità per il trattamento della Sclerosi Multipla Recidivante (SMR) ad elevata attività: Cladribina compresse è stata ammessa alla rimborsabilità in Italia dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Si tratta del primo trattamento per la SMR, che permette di raggiungere fino a 4 anni di controllo della malattia, a fronte di un massimo di 20 giorni di terapia orale somministrata nell'arco dei primi 2 anni. «L'approvazione si basa su studi che hanno coinvolto nei programmi di sperimentazione clinica più di duemila pazienti - dichiara il professor Diego Centonze, Ordinario di Neurologia, Università di Roma Tor Vergata - Si tratta di numeri importanti che consentono di avere un profilo di sicurezza ben definito e rappresentano sicuramente un valore aggiunto di questo trattamento».

Per il professor Giancarlo Comi, Direttore dell'Istituto di Neurologia Sperimentale Ospedale San Raffaele di Milano, «lo sviluppo di Cladribina compresse ha potuto contare su un notevole contributo da parte della ricerca italiana, che costituisce un'eccellenza a livello mondiale».(A.Cap.)

