Sciopero dad, la ministra Bonetti rilancia: «Apriamo»

Dopo Pasqua i bambini potrebbero tornare in classe, anche in zona rossa: la proposta è della ministra alle Pari opportunità Elena Bonetti (foto) per andare incontro ai disagi degli alunni e delle loro famiglie. Sono circa 3 milioni oggi i bambini in dad, ma il numero potrebbe diminuire sia con il passaggio di alcune regioni in zona arancione, sia cambiando le regole e aprendo le scuole anche in zona rossa.

In attesa di nuove regole, il comitato Priorità alla scuola ha annunciato unno sciopero nazionale della dad - per il 26 marzo - in concomitanza con lo sciopero del comparto scuola convocato dai Cobas. «Non collegatevi, uscite di casa e andate nelle piazze in cui ci saranno manifestazioni, flashmob, lezioni all'aperto» dicono gli organizzatori che chiedono la riapertura delle scuole e la pianificazione delle risorse Recovery.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Marzo 2021, 05:01

