Sciopero Ama, città invasa dai rifiuti

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

James PerugiaLo sciopero dei Lavoratori Ama di ieri ha dato il colpo di grazia ad una Roma che era già in ginocchio per l'emergenza rifiuti.L'adesione alla protesta è stata del 70% già dal mattino. «In alcuni casi, come al Salario, c'è stata un'adesione totale» spiega il segretario della Cigl fp di Roma e Lazio, Natale Di Cola. L'astensione dal lavoro è stata promossa dai sindacati Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel. Una protesta che era stata più volte minacciata e poi ritirata negli ultimi mesi. Ma questa volta non ci sono state rassicurazioni del Comune che abbiano tenuto.Nell'ultima settimana la raccolta dei rifiuti era già stata rallentata dai turni ridotti per il ponte dei morti e dal maltempo. Ieri, con lo sciopero, il black out totale. Cassonetti stracolmi e immondizia ovunque, come al solito e peggio del solito, il triste spettacolo andato in scena nella capitale. Un caos che si prevede potrà essere normalizzato non prima di una settimana.Insieme all'interruzione del servizio c'è stato anche un sit-in dei lavoratori in piazza del Campidoglio, che non si sono fermati davanti alla pioggia. A scatenare la protesta la mancata approvazione del bilancio dell'Ama da parte del comune di Roma. Lo stallo è dovuto a un contenzioso sull'attribuzione di 18 milioni di debiti per i servizi cimiteriali erogati da Ama. Con il bilancio ancora fermo si va verso il blocco delle linee di credito e si mettono a rischio gli stipendi dei dipendenti. «La presenza dei lavoratori in piazza dimostra che c'è un malessere. La richiesta che viene da tutti è che l'amministrazione smetta di tentennare e faccia fatti concreti - dice Di Cola - è evidente che ancora una soluzione non c'è». Oltre all'approvazione del bilancio ci sono anche altre delibere pendenti che non fanno dormire la notte i netturbini: «Quella che permetterebbe ad Ama di assumere e quella che vieterebbe l' esternalizzazione - denuncia Di Cola - il Comune le aveva promesse dopo un accordo sindacale ma non le ha mai attuate». In gioco il futuro di 8mila famiglie, quelle dei dipendenti dell'azienda, ma più in generale di un'intera città.Nel corso dello sciopero sono stati garantiti i servizi minimi, e la protesta è terminata questa notte alle 4.30, ma il problema resta.riproduzione riservata ®