Scioglimento Forza Nuova, scontro Pd-Fdi Rampelli: «Voteremo una nostra mozione»

La mozione presentata dal Pd per lo scioglimento di Forza Nuova verrà esaminata dalla Camera il 20 ottobre. Stessa data per le mozioni analoghe presentate da M5s, Leu e Iv. Il centrodestra però non le voterà. L'iniziativa viene definita un atto «esclusivamente propagandistico» dal deputato di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli (foto) che annuncia che la coalizione presenterà un suo testo. «La nostra mozione condanna tutti i totalitarismi citandoli uno per uno: nazismo, fascismo, comunismo» ha spiegato. Giorgia Meloni invita i dem a votare questo testo e passa al contrattacco: «Il vero intento del Pd è far fuori Fdi, il primo partito italiano». «Non faccia la vittima» è la risposta che viene dai dem. «Stanno buttando la palla in tribuna risponde il ministro Orlando - le organizzazioni violente sono bandite dal codice penale».

(A. Sev.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Ottobre 2021, 05:01

