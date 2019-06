Sciami di cavallette devastano il Nuorese

NUORO - Piaga biblica, la chiamano nel Nuorese. Sciami di milioni di cavallette che si spostano di coltura in coltura divorando tutto sul proprio cammino. Dai primi di maggio, quando è cominciata l'invasione - hanno già divorato duemila ettari di terreni, e secondo gli esperti l'emergenza non rientrerà prima di agosto. Che è lontanissimo, perché le aziende agricole e zootecniche del Nuorese sono già in ginocchio e le imprese colpite aumentano di giorno in giorno.

«Non ho mai visto niente del genere in 53 anni di vita - racconta un allevatore di Orotelli, Luigi Puggioni - tutto il foraggio destinato alle mie 60 vacche e 200 pecore è stato divorato dalle cavallette. Siamo davvero sul lastrico». Allevatori e agricoltori si appellano alla Regione per ottenere indennizzi.

Martedì 11 Giugno 2019, 05:01

