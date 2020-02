SCIACALLI DEL VIRUS

Alessia Strinati

Finti tamponi a domicilio per truffare gli anziani. Sciacalli stanno cavalcando l'onda della paura da Coronavirus per portare a termine delle truffe, soprattutto ai danni di persone anziane. Si introducono in casa spacciandosi per operatori sanitari a vario titolo col solo scopo di rubare.

A lanciare l'allarme è la Croce Rossa Italiana con un comunicato pubblicato su Facebook: «Ci viene segnalato che alcuni anziani hanno ricevuto strane telefonate del tipo siamo della Croce Rossa le veniamo a casa a fare il tampone per il Coronavirus». La Croce Rossa ha però precisato: «Non fidatevi di chi si presenta a domicilio per controlli. Non esistono medici che vengono a casa vostra per fare i tamponi. Nel dubbio chiamate sempre le autorità per una verifica». Si tratta, infatti, di persone non autorizzate. Non esiste alcun provvedimento ufficiale emanato da organi istituzionali che stabilisca questo tipo di screening domiciliare. Nessun esperto o operatore sanitario è stato incaricato di svolgere un simile ruolo, quindi viene richiesta la massima allerta.

Una vera e propria forma di sciacallaggio che in queste ore si sta diffondendo a Milano e nelle aree di Lombardia e Veneto, le più colpite dal contagio. Episodi simili sono stati segnalati anche nei pressi di Padova, dove dei finti operatori della Ulss sarebbero entrati in alcuni appartamenti portando a termine dei furti ai danni delle persone anziane.

Attraverso i canali ufficiali gli operatori sanitari veneti hanno comunicato che nessuno è stato autorizzato a effettuare questo tipo di esami. In una nota la Croce Rossa Italiana, Comitato di Vicenza ha fatto sapere: «Tali attività non hanno nulla a che vedere con Croce Rossa e gli individui che le realizzano, benché in uniforme, non appartengono alla nostra Organizzazione e hanno il solo scopo di introdursi in maniera illegittima nelle abitazioni».

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Febbraio 2020, 05:01

