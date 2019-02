SCI IN SVEZIA

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Oggi la cerimonia d'apertura, domani già il superG donne: i Mondiali di Are, in terra di Svezia si presentano ricchi di stelle, anche se qualcuna è ormai cadente. Due fuoriclasse come l'americana Vonn e il norvegese Svindal sono al passo d'addio. E l'Italia? Gli azzurri ci sono eccome. I discesisti, Dominik Paris e Christof Innerhofer in testa, poi Sofia Goggia e Federica Brignone. Sono loro le carte da podio che la nostra nazionale si gioca fin da subito. Sono i Mondiali dei grandi favorititi, come l'americana Mikaela Shiffrin (già 13 vittorie in stagione, 56 complessive, due ori olimpici e tre iridati in bacheca) e l'austriaco Marcel Hirscher (due ori ai Giochi, quattro ai Mondiali e sette Coppe del Mondo, con 68 vittorie). Oggi la cerimonia d'apertura. (M.Lob.)