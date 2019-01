SCI DI COPPA

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - C'è una strepitosa Italia degli uomini e delle donne jet che colleziona risultati eccellenti e guarda con motivato ottimismo ai prossimi Mondiali svedesi di Aare. La guidano Sofia Goggia e Dominik Paris, entrambi di nuovo sul podio in una domenica di gloria per lo sci azzurro. La grande protagonista azzurra è stata però soprattutto l'olimpionica: a Garmisch in due giorni ha raccolto due splendidi podi provenendo da un fermo di quasi quattro mesi per la frattura di un malleolo. Nella libera di ieri ha vinto l'austriaca Venier (6a Nadia Fanchini). L'altro grande momento della giornata azzurra lo ha fatto vivere ancora una volta a Kitzbuehel l'altoatesino Dominik Paris. Dopo la strepitosa vittoria di venerdì nella discesa sulla Streiff, è infatti tornato sul podio - il 28° in carriera - con il 3° posto nel superG.