Schizzano i contagi: pronto l'obbligo della mascherina

Simone Pierini

Mascherina obbligatoria all'aperto. Giorno e notte. Il Lazio segue la linea adottata dalla Campania, dalla Sicilia e da altre province italiane.

Troppo alto il rischio di diffusione del Covid tra la popolazione, con il record di contagi che ha colpito il territorio laziale e la città di Roma.

L'ordinanza, attesa per oggi, sancirà quindi la volontà di agire con forza per prevenire il dilagare della seconda ondata che ha già colpito altri Paesi e capitali europee come Madrid, Londra e Parigi.

«Sono favorevole a tutte le misure di prevenzione che salvaguardano scuole, università e posti di lavoro», ha detto il Governatore Nicola Zingaretti a margine del dibattito al Festival delle Città dell'Ali. «Non ho mai smesso di essere preoccupato - ha aggiunto - stiamo risalendo nei contagi perché aumentano le frequentazione tra individui, lavoro e scuole, e sono ripresi anche perché d'estate qualcuno ha dato messaggi sbagliati. Ora dobbiamo reagire senza panico e allestire di nuovo la rete per intercettare i positivi: che sono molto più asintomatici. I positivi sono tra noi, vedo gente che si abbassa la mascherina e parla con gli amici: ma non bisogna confondere sicurezza e conoscenza, invece va tenuta alta la guardia anche in ambito familiare e amicale».

BOOM. Ad oggi nel Lazio sono 7.343 i casi positivi attivi, di questi 6.628 sono in isolamento domiciliare mentre 715 persone sono ricoverate, di cui 49 in terapia intensiva. Il valore Rt. (l'indice di contagioità tra individui) è salito a 1.09. Ieri si è raggiunto il picco di contagi: su oltre 11 mila tamponi sono stati registrati 265 casi - di cui 151 a Roma - e 5 decessi. «Va rispettato il distanziamento sociale, la gran parte dei casi sono legati al mancato rispetto dell'uso della mascherina e del distanziamento», ha affermato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. «Facciamo attenzione soprattutto a cerimonie, feste, eventi».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 05:01

