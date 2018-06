Schillaci e Serena stendono l'Uruguay, è notte magica

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoLe notti magiche sembrano non finire mai. La drammatica beffa di Napoli con l'Argentina di Maradona è ancora lontana. Nessuno ci pensa. Anzi, l'Italia vola e annienta l'Uruguay negli ottavi dei Mondiali di Italia 90. E' la quarta vittoria consecutiva, la quarta notte di festa azzurra, passata ad ascoltare e riascoltare il pezzo-inno di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato. L'Italia del ct Vicini sembra imbattibile, impossibile da superare, costruita per vincere il titolo, per fare felici gli italiani. E' l'estate del 1990, spensierata e un po' incosciente. Sembra l'inizio di un decennio folle e bellissimo, invece dietro l'angolo c'è Tangentopoli.Dopo un primo tempo durissimo, in cui l'Uruguay di Sosa, Fonseca, Francescoli imbriglia gli azzurri, Vicini indovina la mossa vincente: al 54' entra Serena, il bomber di scorta, utile per tutte le stagioni. E infatti l'attaccante si inventa rifinitore. Porge a Schillaci la palla del vantaggio. Totò con un tiro dal limite, che ha dinamite e precisione, porta gli azzurri in vantaggio 1-0, poi corre con i suoi ormai famosi occhi spiritati verso la Nord dell'Olimpico. Le immagini fanno il giro del mondo e Totò è sempre più il protagonista assoluto di quelle notti magiche.L'Italia di Vicini all'85' diventa ancora più Serena con uno splendido gol di testa del bomber di scorta, la sua specialità, che chiude la sfida degli ottavi sul 2-0. Nei quarti c'è l'Irlanda, avversario ostico ma perfetto per assicurare agli italiani un'altra notte magica. Italia 90 sembra la favola perfetta: gli azzurri vincono sempre, non subiscono mai gol, hanno una nuova stella come Schillaci e il pubblico dell'Olimpico che li spinge meravigliosamente. Quella favola, però, non avrà lieto fine: Maradona e il San Paolo si preparano a rovinare la festa e a trasformare la notte magica in incubo.(8/continua)riproduzione riservata ®