Schierati 12mila agenti per far rispettare il coprifuoco in 9 città

Il governo francese mostra i muscoli e per tenere in casa un mese e mezzo, ogni sera, famiglie e giovani schiera 12.000 poliziotti e gendarmi. Sul coprifuoco che scatterà subito dopo la mezzanotte fra oggi e sabato si sono addensate le nuvole giudiziarie dell'inchiesta sulla gestione della crisi: a poche ore dall'annuncio di Macron, sono scattate perquisizioni nelle case dell'ex premier Edouard Philippe e del ministro della Sanità Olivier Véran fra gli altri. Il 62 per cento dei francesi coinvolti nel coprifuoco, in ogni caso, è favorevole alla nuova stretta.

A vietare ai francesi di uscire dalle 21 alle 6 del mattino si è arrivati dopo aver constatato «l'accelerazione improvvisa e spettacolare dell'epidemia negli ultimi 10 giorni», ha esordito il premier Jean Castex rivolgendosi ai 20 milioni delle 9 città coinvolte. Dopo 5 mesi, torna la famigerata autocertificazione: bisognerà scrivere il motivo per cui si è fuori casa: di salute, di lavoro, di trasporto, oppure se si deve assistere un familiare non autonomo. Chiusi ristoranti, bar, caffè e tutti i locali del settore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA