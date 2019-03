Schick: «Sto bene e pronto a giocare»

ROMA - Non sono sicuri di giocarlo, ma Schick e Nzonzi sono pronti per il derby. Il ceco, che torna da un infortunio muscolare dopo quasi un mese, ha parlato a Dazn: «Sto bene e sto rientrando dopo l'infortunio. Spero di esserci per il derby contro la Lazio, è una partita speciale e i tifosi si aspettano la vittoria, per loro è molto importante. Si sente qualcosa di diverso in giro». Patrik, che in tre precedenti con la Lazio tra Samp e Roma, ha segnato un gol (con in maglia blucerchiata), parla pure dei suoi progressi: «Quando le cose non vanno bene, bisogna cambiare qualcosa anche a livello personale. Così mi sono chiesto Dove posso migliorare?. Volevo andare in campo con più grinta, anche per i nostri tifosi che magari erano arrabbiati così ho assunto un mental coach. Ora in ogni contrasto vado al 100% e credo di esser migliorato anche nel gioco per la squadra».

Schick partirà sicuramente dalla panchina mentre Nzonzi si gioca un posto con De Rossi. «C'è una grandissima atmosfera. Sarà importante vincere per fare felici i tifosi. Il derby di andata è stato positivo per noi, non è stato semplice, e non lo sarà neanche questo. Saremo pronti a dare battaglia», le parole del francese a Roma tv.(F. Bal.)

