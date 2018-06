Schick: «Con i consigli di Cassano finalmente vedrete quanto valgo»

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Ora farò vedere chi sono». E' uno Schick decisamente carico quello che si appresta a vivere la stagione del riscatto dopo un'annata al di sotto della aspettative. «Serve tempo per arrivare ai massimi livelli e soprattutto c'è bisogno di un fisico sano, senza non si arriva da nessuna parte. La concorrenza è tanta, ma io lavoro per arrivare al top. Ho preso confidenza con l'ambiente - ammette Schick al quotidiano Lidovky -, adesso devo solo dimostrare quello che so fare».Patrik rinuncerà a due settimane di ferie per allenarsi a Trigoria: «Cassano mi ha dato consigli su Roma, lui ci ha giocato. Mi ha detto che farò una grandissima carriera in giallorosso e io sono davvero contento di essermi trasferito qui. La Juve è un capitolo chiuso. Le visite? Dopo la prima ho capito che c'era un problema al cuore. Sapevo che c'era qualcosa di sbagliato perché mi hanno fatto fare controlli che solitamente non si fanno».(F.Bal.)