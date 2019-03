Schiave del sesso reclutate da organizzazioni criminali, come le triadi e la mafia cinese che, oltre a sfruttare la loro prostituzione, le fanno anche entrare clandestinamente nel nostro paese. Racket, estorsione e sfruttamento della prostituzione sono in questo caso anche aggravati anche dalla transnazionalità tra la Cina, la Thailandia, il Vietnam, la Cambogia e l'Italia.

Vengono sfruttate in centri massaggi e night, sparsi a Roma in tutti i quartieri. Mascherano il mestiere più antico del mondo attraverso annunci di copertura: massaggi tantra, body massage thailandese, olistica integrale. A Roma la polizia scoprì un night di lusso nel quartiere Casilino aperto solo per cinesi ricchi. Si chiamava Diamante ed era conosciuto solo dalla comunità cinese. Arredamento chic, ornamenti di lusso tipici dei templi delle divinità orientali, tovaglie di seta, luci soffuse cocaina e droghe sintetiche oltre a ragazzine con gli occhi a mandorla che si prostituivano e che erano a disposizione di uomini d'affari e capimafia cinesi. Tutti i guadagni finivano nelle tasche della malavita straniera. Ma la lista di blitz è lunghissima e cresce giorno dopo giorno. Schiave con gli occhi a mandorla per una criminalità sfrenata e senza scrupoli.(E. Orl.)

