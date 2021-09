Schianto sulla Flaminia: morto un motociclista

Ancora sangue sulle strade della Capitale. Un altro scooterista morto nel giro di poche ore. L'ennesima tragedia è avvenuta ieri pomeriggio in via Flaminia, al chilometro 7,800 direzione fuori Roma. La vittima è un uomo di 35 anni alla guida di un motoveicolo, Yamaha T Max, che si è scontrato con una Seat Altea condotta da un uomo di 58 anni. L'uomo è morto sul colpo, subito dopo l'impatto, inutili i soccorsi. Da una prima ricostruzione eseguita dagli agenti della polizia municipale, il motoveicolo avrebbe tamponato l'auto.

Non sembra dunque arrestarsi la strage di pedoni e motociclisti che colloca la Capitale al primo posto in Italia per numero di morti. Tra le cause, oltre al cattivo stato di manutenzione delle strade e della vegetazione, che ormai riduce notevolmente la visibilità, anche l'esiguo numero di pattuglie della polizia municipale a presidio degli incroci e delle strade a maggior rischio e i pochi controlli stradali che vengono svolti. (E. Orl.)

