Schianto sulla Colombo morto anche l'altro ferito

Sale a due vittime il bilancio dell'incidente di domenica mattina all'alba su via Cristoforo Colombo. Ieri infatti è morto anche Antonio Bevilacqua di 23 anni, trasportato a bordo della Smart a quattro posti, a bordo della quale viaggiava anche il venticinquenne Alessandro Rega, deceduto sul colpo subito dopo lo scontro. I quattro ragazzi avevano trascorso la nottata in uno stabilimento del litorale di Ostia e stavano rincasando, quando all'incrocio con via Canale della Lingue si sono scontrati con una Ford Ka che stava attraversando l'incrocio. La donna al volante della Ford Ka non è rimasta ferita, è stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti medici.

Secondo quanto è emerso dai rilievi della polizia Roma Capitale del gruppo di Ostia sembra che uno dei veicoli sia passato a forte velocità, non rispettando il semaforo rosso. Rimangono ancora gravi le condizioni dell'altro ferito ricoverato in coma al policlinico Gemelli. (E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 05:01

