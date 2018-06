Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SCHERMAEuropei, oro azzurronel fioretto donneL'Italia ha vinto la medaglia d'oro nel fioretto femminile a squadre ai campionati europei di scherma di Novi Sad. Le azzurre Arianna Errigo, Alice Volpi e Camilla Mancini hanno sconfitto in finale la Russia con il punteggio di 41-40.ATLETICATortu domaninei 100 a MadridAlle 19.59 di domani scatterà la trentesima volta di Filippo Tortu sui 100 metri. Sarà la batteria, la prima attesissima fiammata dello sprinter azzurro al Meeting internazionale di Madrid. Più tardi, alle 21.15, la finalissima. Obiettivo battere il record di Mennea, di 1001.TUFFICagnotto: a ottobretorno ad allenarmi«Ad ottobre proverò a tornare ad allenarmi. Sento il bisogno fisico di rifare qualcosa, ho smesso di colpo e non è stata una scelta intelligente». Tania Cagnotto, a Milano per la presentazione del suo libro «Oro, argento e Tania», non esclude la possibilità di un ritorno agonistico al mondo dei tuffi.