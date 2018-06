Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Scende in campo una squadra di top player, per la Chiamata alle arti in difesa della Casa internazionale delle donne che da mesi è impegnata in un duro braccio di ferro con il Campidoglio in difesa del futuro della struttura. La Casa continua ad incassare l'adesione di artisti dal mondo della musica e dello spettacolo ed ha avviato una serie di serate evento, imperdibili, al motto di La Casa siamo tutte.Dopo il primo concerto che ha aperto la kermesse con Paola Turci e Fiorella Mannoia, si va avanti domani sera con il recital dal titolo Improvvisession con Sonia Bergamasco, Paola Cortellesi, Emanuela Fanelli, Anna Foglietta, Federica Rosellini, Silvia Salvatori e Jasmine Trinca insieme alla cantautrice Noemi. Il 27 giugno sarà la volta dello spettacolo Donne come noi, di Giulia Minoli e Emanuel Giordano, che racconterà le storie di donne italiane e contemporanee che hanno cambiato la loro vita e quella di molte altre donne attraverso i volti e le voci di Tosca, Giovanna Famulari, Maria Chiara Augenti, Anna Mallamaci, Rita Ferraro e Fabia Salvucci.«Le due serate - spiegano dalla Casa Internazionale delle donne - saranno una nuova occasione per tenere i riflettori accessi su quello che sta succedendo sullo storico Complesso del Buon Pastore, un tempo luogo di tortura e dolore delle donne, poi assegnato nel 1983 alle associazioni femministe proprio per riscattarne il senso, trasformandolo in luogo delle libertà delle donne».(L. Loi.)