Scende il tasso di positività, 36.176 nuovi casi e 653 decessi

Due curve che viaggiano a velocità differenti: quella dei decessi che non si arresta e quella dei nuovi casi che si mantiene su un plateau e inizia a intravedere una prima fase di discesa. La prima - purtroppo - seguirà la seconda con un ritardo di almeno dieci giorni. Sono infatti altri 653 i morti registrati ieri, 2.641 da inizio settimana e 47.870 da inizio emergenza. Sono invece 36.176 i casi positivi in più a fronte di oltre 250 mila tamponi, quasi duemila in meno rispetto a giovedì scorso quando furono realizzati oltre 15 mila tamponi in meno. Un timido segnale incoraggiante che si aggiunge al calo avvertito in questa settimana con 130.003 casi registrati in quattro giorni contro i 131.308 degli stessi giorni della settimana scorsa. Rispetto a ieri scende il rapporto tra positivi e casi testati (dal 27% al 26%) mentre rimane invariato al 14% il rapporto tra positivi e tamponi effettuati. Si raffredda anche la crescita del numeri di letti occupati in terapia intensiva salito a 3.712 (+42 rispetto a mercoledì) e dei ricoverati in altri reparti arrivato a 33.610 (+106). Sono invece 724.249 le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche. Tanti i guariti anche ieri: 17.020 in un solo giorno.(S.Pie.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Novembre 2020, 05:01

