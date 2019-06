Scavalca al rave alla Sapienza Francesco si infilza sul cancello

Lorena Loiacono

Aveva un futuro brillante davanti a sé, Francesco Ginese, 26 anni, morto ieri dopo un assurdo incidente avvenuto all'Università La Sapienza di Roma durante un rave illegale. Una notte bianca organizzata dai collettivi studenteschi, di quelle non autorizzate quindi illegali e più volte denunciate sia dalla stampa sia dal Rettorato stesso che, anche in questa occasione, aveva negato l'autorizzazione alla festa. Senza alcun risultato, purtroppo.

INCIDENTE FATALE Il giovane infatti, originario di Foggia, venerdì notte si è infilzato mentre scavalcava una recinzione dell'ateneo, lesionandosi gravemente l'arteria femorale.

GARA DI SOLIDARIETÀ Sabato era stato operato d'urgenza al Policlinico Umberto I, dove erano accorsi i suoi famigliari dalla Puglia, e intanto a Roma era partito il tam tam per raccogliere le donazioni di sangue mentre a Foggia erano iniziate le donazioni nel vicino paese di Deliceto. E domattina sarebbero partite anche a Foggia con il sostegno della parrocchia di Gesù e Maria.

TUTTO INUTILE. Una corsa contro il tempo che purtroppo non è servita. Francesco abitava a Roma da anni ormai, prima per studiare alla Luiss, dove si è laureato, poi per lavorare.

IMMAGINI AL VAGLIO Per motivi ancora da accertare, venerdì sera Francesco ha provato ad entrare alla Sapienza, dove era in corso una festa, non dall'ingresso principale su piazzale Aldo Moro, dove avrebbe dovuto pagare un ticket di soli 2 euro, ma scavalcando la cancellata su viale del Policlinico all'altezza del civico 30. Gli inquirenti lavoreranno anche sulle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della Sapienza che consente di produrre documenti video su richiesta delle autorità competenti.

DOLORE E RABBIA «La Sapienza - fanno sapere dall'Ateneo - esprime profondo dolore per questa morte assurda». Fonti interne spiegano che quando l'Ateneo ha notizia dell'organizzazione di eventi non autorizzati, provvede sempre ad avvisare le autorità.

IL MINISTRO. «Quello che è accaduto alla Sapienza non deve più ripetersi: è inaccettabile che un luogo di formazione e cultura, vera e propria eccellenza italiana, venga trasformato in una discoteca abusiva». È quanto afferma su Facebook il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti.

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE «Sulla vicenda - ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia - sono pronti un esposto alla Procura della Repubblica e un'interrogazione parlamentare a risposta immediata: chiediamo a Salvini di riferire alla Camera per dare spiegazione del tragico evento e del contesto nel quale si è consumato».

Lunedì 24 Giugno 2019, 05:01

