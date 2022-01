SCATTANO LE NUOVE REGOLE

Cambiano le regole per arginare la diffusione di Omicron. Da oggi, il Super green pass sarà obbligatorio per poter accedere a tutti i negozi e servizi, ad eccezione di quelli essenziali (come supermercati, farmacie o ospedali). Anche in zona bianca, il Green pass rafforzato dovrà essere presentato per accedere a piscine, palestre, musei e mostre, centri benessere e centri termali, parchi divertimento, centri culturali, sale giochi e scommesse, alberghi, ricevimenti, centri congressi, ristoranti (anche all'aperto) e per tutti i mezzi pubblici di trasporto (ad eccezione dei collegamenti tra le isole minori, ma solo fino al 10 febbraio). Va ricordato che il Super green pass viene rilasciato solo a chi è regolarmente vaccinato o è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi e quindi non può essere ottenuto con un semplice tampone negativo, a differenza della versione base. In caso di violazioni, sono previste multe che vanno dai 400 ai 1000 euro.

