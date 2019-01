Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Scatta oggi il conto alla rovescia verso gli Europei di calcio del 2020. Il primo campionato europeo itinerante (ideato per celebrare i 60 anni della manifestazione) si aprirà il 12 giugno 2020 con la gara inaugurale a Roma per concludersi a Londra esattamente un mese dopo. A 500 giorni dall'inizio del torneo, nella Capitale (come nelle altre 11 città sedi di gara ovvero Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhagen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco e San Pietroburgo) scatta il countdown dai due principali punti di arrivo in città: all'Aeroporto di Fiumicino e alla Stazione Termini. Appuntamento anche in piazza del Campidoglio, del Popolo e Castel Sant'Angelo, il cui ponte è simboleggiato sul logo di Roma città ospitante (foto). Tappa conclusiva allo Stadio Olimpico.(G. Bul.)