SCATTA L'ORA X

Ferro CosentiniMILANO - Finalmente, il live. X Factor fa sul serio quando la butta sul suono, sulla diretta, sulle luci che scaldano la pelle di chi canta e suona, e che abbagliano chi guarda. La fase finale del talent show più celebre al mondo («il più bello show di sempre», certifica in pieno conflitto di interessi il direttore delle produzioni originali Sky, Nils Hartmann) prende il via giovedì, e in otto puntate in prima serata porterà il pubblico fino alla momento della verità dove uno, e solo uno, vincerà.La dodicesima edizione di X Factor passerà alla storia per quella dello scandalo: la supposta molestia di Asia Argento ai danni del giovane attore Jimmy Bennett, l'allontanamento e la sua sostituzione con Lodo Guenzi del collettivo Lo Stato Sociale, fucina di musica (vedi secondo posto a Sanremo), fumetti e teatro. A lui va il ruolo di giudice e coach dei Gruppi, con i tre nomi selezionati da Asia Argento (Bowland, Red Bricks Foundation e Seveso Casino Palace), mentre a Fedez toccano gli Over («dopo cinque anni doveva capitarmi: missione difficile per me, ma stimolante»), a Manuel Agnelli le Under Donne e a Mara Maionchi gli Under Uomini.Dodici nomi scelti tra quarantamila aspiranti concorrenti, pronti a prendersi la scena firmata artisticamente da Simone Ferrari, sulla quale sono attesi ospiti come i Maneskin (per la prima puntata di giovedì), Rita Ora, Sting con Shaggy, la Dark Polo Gang, Enrico Nigiotti con Gianna Nannini, i Subsonica, Jonas Blue Liam Payne. Lo Strafactor con Elio e Pupo in sfida con la Dark Polo Gang promette scintille generazionali, il Daily sarà condotto da Benji & Fede e loro, i concorrenti selva di nomi ai quali affezionarsi col tempo - dicono in coro di trovarsi un gran bene tutti insieme. Sarà.La notizia è comunque lui, Lodo Guenzi, al centro di polemiche, ma non per colpa sua: Adriano Celentano ha attaccato X Factor e Sky accusandoli di ipocrisia per l'esclusione definitiva di Asia Argento: «L'argomento mi imbarazza si schermisce Lodo - Io so solo che quando sono stato contattato tutto era stato deciso. Ho seguito l'ottimo lavoro fatto da Asia e, proseguendolo, ritengo di onorarlo». Lapidaria Mara Maionchi: «Adriano ha una certa età come me, come dico io le cavolate le dice anche lui».riproduzione riservata ®