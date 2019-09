Scarpe ad arte. Tacchi tridimensionali, borchie in oro, strass e dettagli gioiello. Le calzature dell'estate 2020 sono pezzi artistici da indossare, mentre non si spegne l'onda lunga sneaker che continuano a dominare nelle forme importante, e il sempreverde sabot che risolve anche le serate eleganti. E naturalmente il rispetto dell'ambiente attraverso materiali e lavorazioni.

Pietre e cristalli anche per Giannico, che sceglie i colori vitaminici come il giallo per la sua mule di seta. Fiori, colori e intrecci sono i must da René Caovilla, dove la collezione si sviluppa in un mix perfetto di trasparenze, eleganza e raffinatezza ispirate ai giardini pensili. Da Bulgari c'è la nuova borsa Serpenti Forever Butterfly Flow, impreziosita da applicazioni di farfalle gioiello, in pitone e pelle. Santoni ha creato con Sofia Sanchez de Betak una capsule che rispetta gli oceani: una parte delle vendite sarà data a un'associazione no profit che lavora nei mari. Philippe Model lancia Vive, una sneakers ispirata agli anni 90, disponibile in 14 colori e arricchite da cristalli e pietre.

(P.Pas.)

Giovedì 26 Settembre 2019, 05:01

