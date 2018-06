Scambiano video di abusi su neonati: sei in manette

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si scambiavano on line materiale pedopornografico con protagonisti minorenni, in alcuni casi persino neonati. La polizia postale di Torino ha individuato 16 persone, residenti in diverse zone d'Italia, sei delle quali arrestate in flagranza per detenzione di ingente materiale pedopornografico. Tra loro c'è anche un assistente sociale 43enne, di Firenze, ch lavorava a stretto contatto proprio con i bambini.Per accedere alle chat di gruppo, ha spigato la Postale, bisognava seguire regole severe, con gli amministratori che avevano il potere di escludere quei soggetti che non condividevano video e foto, suddivise per età e sesso dei minori. Gli agenti sotto copertura sono riusciti a dare un volto ai nickname dietro cui gli orchi nascondevano la loro identità. È ancora in corso un'indagine per determinare l'identità delle vittime.