Scambiano le sacche di sangue anziana muore in ospedale

Salvatore Garzillo

Morta per una trasfusione di sangue sbagliata per colpa di una omonimia. Sarebbe questa l'assurda causa del decesso di Angela Crippa, una pensionata di 84 anni che si è spenta venerdì scorso all'ospedale di Vimercate per aver ricevuto la sacca di sangue assegnata a un'altra paziente. Un'altra donna che era ricoverata in quei giorni in corsia, con un altro gruppo sanguigno ma con lo stesso cognome.

La signora Angela era arrivata in ospedale qualche giorno prima per sottoporsi a un intervento per la rottura del femore, un intervento di routine per una persona della sua età e che non avrebbe avuto alcun profilo di rischio. E invece, 48 ore dopo, i suoi globuli bianchi hanno aggredito i rossi non riconoscendoli per la differenza di gruppo sanguigno.

«La paziente, in seguito, ha avuto una seria crisi emolitica tanto da imporre un ricovero in rianimazione - ha spiegato l'Asst di Vimercate - qui dopo una serie di procedure e l'osservazione puntale del decorso della sua degenza la donna ha cessato di vivere. Il fatto è che si è verificato un errore nell'atto trasfusionale. Vale la pena ricordare che perlomeno negli ultimi 10 anni non si è mai verificato una episodio analogo. In media, all'anno, sono circa 6mila le trasfusioni fatte del servizio di Immunoematologia e medicina Trasfusionale dell'ospedale di Vimercate. L'Asst e la sua direzione generale profondamente addolorate per quanto accaduto, esprimono la loro vicinanza ai familiari della paziente». Ma la vicenda non può essere chiusa con qualche scusa, ora c'è un'indagine interna, una della procura di Monza e una ministeriale per tentare di ricostruire la catena degli errori e le responsabilità.

«Considero urgente e doveroso capire e individuare cosa non ha funzionato» ha commentato l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera. «Per questo Regione Lombardia ha attivato immediatamente (venerdì stesso) il Centro nazionale sangue, un organismo specifico al quale sono delegate le ispezioni che riguardano l'aspetto trasfusionale. Due specialisti della Regione affiancheranno il lavoro degli ispettori in ogni sua fase». La procedura prevede anche una immediato audit aziendale che sarà coordinato dal risk manager dell'ospedale e dovrà posizionare ogni movimento nella giusta casella.

Martedì 17 Settembre 2019, 05:01

