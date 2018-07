Scamarcio e Miriam Leone amanti in un thriller

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

RICCIONE - Solo poche immagini mostrate ieri a Ciné de Il testimone invisibile, il nuovo film di Stefano Mordini interpretato da Riccardo Scamarcio, Miriam Leone e Fabrizio Bentivoglio. Il film presentato nel listino Warner Bros., è un thriller che deve, come ha spiegato a Riccione il regista e lo stesso Scamarcio, restare il più possibile avvolto nel mistero.«Dopo un week end d'amore tra me e Laura (Miriam Leone) - spiega Scamarcio - un cervo ci taglia la strada e una persona su un'altra auto muore. Il mio personaggio di Adriano Doria, imprenditore di successo - continua l'attore - si ritrova così nei guai perché ha paura si scopra la sua relazione clandestina». Nel film, girato tra Trentino e Roma, Doria viene accusato di omicidio ma si dichiara innocente. E un imprevisto testimone-chiave spunta dal nulla. «Vi terrà incollati alla poltrona per tutto il tempo», garantisce Miriam Leone.