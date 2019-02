SCALO IN FUMO

Ida Di Grazia

Attimi di paura ieri mattina all'aeroporto di Ciampino, a causa di un incendio scoppiato in un magazzino nell'area Duty Free in gestione alla ditta esterna Ecofast. Intorno alle 7.45 una colonna di fumo proveniente da una intercapedine nell'area interrata sottostante l'area Schengen, ha fatto scattare l'allarme e il terminal di Ciampino è stato evacuato a scopo precauzionale intorno alle ore 8.00. A bruciare sono stati alcuni cartoni e altri materiali accatastati nel magazzino. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che in pochissimo tempo hanno individuato e spento il principio di incendio.

Per motivi di sicurezza, e per liberare la struttura dall'odore di bruciato utilizzando estrattori di fumo, lo scalo è stato chiuso al traffico. I passeggeri di sette voli sono stati dirottati all'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, diverse centinaia i passeggeri evacuati e assistiti dal personale di Aeroporti di Roma, che ha distribuito loro acqua e altri generi alimentari. Non risultano esserci feriti o intossicati da fumo. Tra i passeggeri anche alcuni tifosi della Lazio che avevano il volo in direzione Siviglia per seguire il club biancoceleste in trasferta per il ritorno dei sedicesimi di Europa League.

Intorno alle 10 lo scalo è stato riaperto agli atterraggi. Ma oggi partenze e arrivi verranno dirottati su Fiumicino, come comunicato da Adr stessa. La società Aeroporti di Roma, inoltre, ha presentato alla Procura della Repubblica una denuncia contro ignoti per incendio colposo o doloso e per ogni altra «fattispecie di reato individuabile, a seguito del principio di incendio che si è verificato all'aeroporto di Ciampino. È stato accertato infatti che il locale da dove si è originato il fumo era gestito dalla società esterna Ecofast. Peraltro l'impianto elettrico dell'aeroporto ha sottolineato Adr - risulta intatto e di conseguenza non può essere stato la causa del principio di incendio, che è stato spento in meno di un minuto grazie ai sistemi di allarme perfettamente funzionanti che hanno permesso l'immediata attivazione dei vigili del fuoco. Il gestore aeroportuale è dunque parte lesa rispetto a quanto accaduto».

