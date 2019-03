SCALE IMMOBILI

Paola Lo Mele

I timori per la mobilità del centro storico di Roma serpeggiano tra i commercianti e gli albergatori e della zona. Ad allarmare è la chiusura, da sabato pomeriggio, di altre due stazioni della metro A, le centralissime Spagna e Barberini, che si aggiungono alla fermata Repubblica off limits da ottobre.

Se Atac, scusandosi per il disguido, ha subito annunciato di aver «attivato i necessari servizi di sostituzione di superficie per limitare i disagi», i commercianti non lesinano critiche. «Piove sul bagnato. La mobilità a Roma si riduce sempre più. La chiusura delle tre stazioni peggiora una situazione già critica per clienti e lavoratori del centro.

E non riusciamo a comprendere come mai, invece di aprire i varchi fino al ripristino della normalità, l'amministrazione continui a perseguire obiettivi come l'allungamento dell'orario della Ztl del centro», tuona David Sermoneta della Confcommercio di Roma centro. L'associazione cittadina dei commerciantiannuncia, per voce del commissario Renato Borghi che chiederà all'amministrazione comunale l'apertura tutto il giorno dei varchi Ztl del centro storico sin da oggi.

E il numero uno della Confesercenti locale Valter Giammaria non è più morbido, nel prevedere «disagi enormi per tutta la popolazione, ma soprattutto per i commercianti e per i turisti». A suo avviso le tre fermate off limits, costituiscono «un problema serio».

All'origine dei guai ci sono i guasti alle scale mobili. Dopo l'incidente che ha coinvolto a ottobre 2018 diversi tifosi russi, la stazione Repubblica è ancora inagibile e se ne prevede la riapertura a metà maggio. Sabato, a pochi giorni da un altro guasto, è stata chiusa anche Barberini su disposizione dell'autorità giudiziaria. E, a ruota, anche Spagna è stata interdetta «al fine di svolgere ulteriori controlli», dal momento che le scale mobili della stazione «sono della stessa tipologia» di quelle «presenti a Barberini». Atac ha già annunciato la risoluzione del contratto con la ditta incaricata della manutenzione degli impianti per «gravi ed inconfutabili ragioni».

