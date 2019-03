Scalava palazzi a mani nude Ladro acrobata in manette

Emilio Orlando

Nei quartieri dove metteva a segno furti funambolici era conosciuto con lo pseudonimo di Spiderman. Nonostante i suoi sedici anni ha già un curriculum criminale di tutto rispetto, già pieno di precedenti penali per furto con le stesse modalità acrobatiche. Con l'agilità tipica di chi è cresciuto nell'ambiente dei circhi, riusciva ad arrampicarsi su ringhiere e grondaie fino ai piani più alti, riuscendo ad entrare negli appartamenti dalle finestre.

L'altra notte però, i carabinieri del nucleo radiomobile lo hanno arrestato mentre stava scalando la facciata di un palazzo in via Ettore Macro tra il quartiere Alessandrino e Torrespaccata, utilizzando le tubature delle caditoie esterne. Una telefonata al 112, segnalava appunto dei rumori sospetti provenire dall'esterno del condominio. Le gazzelle riuscivano a bloccarlo mentre Spiderman era arrivato al terrazzino di un appartamento al secondo piano, dove stava tentando di forzare una portafinestra.

Con l'arrestato c'era anche un altro complice, che però è riuscito a scappare mentre il sedicenne è stato trasferito al centro di prima accoglienza Virginia Agnelli. La Capitale è stata sempre bersagliata da furti ad opera di ladri acrobati. Incuranti dell'altezza, sfidano il pericolo pur di riuscire ad introdursi furtivamente nelle casa, aprire la porta ai complici e fare razzia di soldi, gioielli e elettrodomestici leggeri.

Sono giovanissimi, poco più che quattordicenni, molto agili ed abili nell'arrampicata, spesso provenienti da famiglie di circensi dell'est, che li instradano sin da piccoli sulla via del crimine. Tempo fa un gruppo di malviventi che agiva con modalità analoghe, seminò il terrore nella zona di Colli Aniene, dove vennero visitate diverse case.

All'Esquilino un altro funambolo del furto riuscì a calarsi dal tetto, dentro un supermercato per rubare. Anche in Sicilia, come confermato da un'ondata di arresti di polizia e carabinieri nel mese di dicembre scorso, imperversano bande provenienti dai paesi dell'Est Europa che rubano nelle casa arrampicandosi dalle tubature del gas e dalle grondaie.

