SCALA IMMOBILE

Sono passati 126 giorni dalla chiusura della fermata della metro Repubblica. Era il 23 ottobre quando la scala mobile della metro crollò provocando il ferimento di 24 tifosi russi del Cska Mosca, di cui due in modo grave, in trasferta per la sfida di Champions League contro la Roma. La stazione è chiusa da allora e la situazione non sembra in via di risoluzione.

Il treno transita ma non si ferma, lasciando un vuoto tra le fermate Barberini e Termini. Il sito della metropolitana di Roma riporta solamente la frase temporaneamente chiusa dal 23/10/2018. I cittadini, che utilizzavano la fermata Repubblica per andare a lavoro, sono costretti a cambiare il loro itinerari. E, allo stesso modo, i turisti sono dirottati in altre zone. Questa situazione ha generato il malcontento dei commercianti della zona, che si sentono vittime di questo buco metropolitano, che non alimenta il flusso di persone nell'area ad essa collegata.

Tuttavia l'autorità giudiziaria aveva disposto la chiusura fino a metà dicembre. Circa due mesi fa. Ma i lavori per rimettere in sesto la stazione non sono ancora terminati. Anzi, non sono neanche iniziati. L'azienda che ha ricevuto l'ordine per i materiali da Atac sta ancora attendendo delle garanzie finanziare in merito al concordato a cui l'Atac è stata sottoposta. Per questo motivo la consegna starebbe tardando di giorno in giorno. E i disagi legati alla circolazione stanno aumentando al punto che è stato istituito un comitato Riapertura Metro Repubblica, che chiede a gran voce un incontro con l'assessore ai trasporti del comune di Roma Linda Meleo. Sulla loro pagina Facebook mostrano giornalmente il deserto in cui versa via Nazionale e le zone limitrofe: «La zona sta morendo - scrivono nei loro manifesti di protesta - e noi con essa. Vogliamo sapere perché è ancora chiusa e quando riaprirà».

