Scacco matto della sezione anticrimine della questura al tesoro criminale dei clan della Ndrangheta. Beni mobili ed immobili per un valore di 120 milioni di euro tra cui supermercati ed auto di grossa cilindrata sono stati sequestrati con un decreto emesso da tribunale misure di prevenzione, proposto dal questore della Capitale Carmine Esposito.

I patrimoni, secondo le indagini di Angela Altamura dirigente della divisione anticrimine di via di San Vitale, sarebbero riconducibili alle famiglie calabresi, Morabito, Mollica, Scriva, Velonà e Ligato. E' la prima volta che la polizia di Stato esegue un'indagine economico finanziaria, così articolata e di grande estensione nel tessuto criminale capitolino. I detective dell' anticrimine hanno esaminato migliaia di rapporti societari e personali dei proposti alla confisca, avuti per anni con società e personaggi legati alla criminalità calabrese.

(E. Orl.)

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA