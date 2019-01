SCACCO AI PUSHER

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniUn'automobile interamente organizzata per la compravendita di droga: per questo è finito in manette un ragazzo albanese di 28 anni, che si è tradito da solo durante un controllo da parte della Polizia.K.F. infatti, durante una semplice verifica dei documenti in via di Casal Selce, è apparso agli agenti del Commissariato Fidene-Serpentara molto nervoso: in particolare il 28enne fissava continuamente l'autoradio, insospettendo gli agenti che, notando anche degli arnesi per lo smontaggio dello stereo, hanno deciso di approfondire il controllo del veicolo. E per prima cosa hanno rimosso proprio l'impianto audio della vettura dal suo alloggiamento, scoprendo uno scomparto segreto, nascosto dietro la consolle centrale della macchina: nascosto allo sguardo infatti i poliziotti hanno trovato due involucri contenenti 119 e 116 grammi di cocaina. Oltre due etti di bianca pronti per essere venduti.Ma l'utilitaria della droga aveva altre sorprese in serbo per gli agenti: nascosto all'interno della cuffia del cambio infatti la Polizia ha scoperto un cellulare nascosto, utilizzato probabilmente da K.F. per la sua attività di spaccio. Nel vano portaoggetti infine sono stati ritrovati ben mille euro in contanti. Per questo l'uomo è stato arrestato con le accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.Nell'ambito di un'altra operazione antidroga invece, i Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca hanno scoperto un giro di stupefacenti grazie a un pacchetto di sigarette: i militari dell'Arma infatti, durante un'attività di osservazione, hanno notato come due uomini avevano cautamente occultato un pacchetto di bionde in un sottoscala di via dell'Archeologia.I Carabinieri hanno subito fermato i due, romani di 41 e 20 anni, e recuperato il pacchetto: al suo interno sono state rinvenute 11 dosi di cocaina e una chiave.Le indagini hanno portato a scoprire che quella chiave apriva la serratura di una cantina, utilizzata dai due spacciatori quale deposito per la droga: all'interno della stanza infatti, i Carabinieri hanno trovato ben 196 dosi di cocaina già pronte per essere vendute oltre a del denaro contante, provente dello spaccio. I due romani sono stati arrestati, in attesa del rito direttissimo.riproduzione riservata ®