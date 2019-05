SBRANATA DA UN CANE

Lorena Loiacono

È stata trovata morta, ieri pomeriggio a Villa Pamphili, la volpe mascotte del parco: il suo corpo è stato avvistato mentre veniva trascinato da un cane di grossa taglia. Sono stati allertati i carabinieri e, ancora una volta, torna forte la paura per la mancanza di sicurezza all'interno della storica Villa. La volpe morta è Giglio: bellissima e scattante con l'inconfondibile ciuffo di peli bianchi sulla punta della coda, pochi giorni fa aveva fatto impazzire il web al suo primo avvistamento.

Bella e veloce, era stata fotografata e poi ripresa in vari filmati diventati presto virali sui social network soprattutto tra gli amanti della natura e di Villa Pamphili. Una star, del parco e del web, che porta il nome di Olimpia, la nobildonna Olimpia Maidalchini Pamphili, detta anche Pimpaccia per il suo caratteraccio. Ma ieri la favola è finita. Dall'Associazione per Villa Pamphili è arrivata la bruttissima notizia, con tanto di video in cui si vede il corpo della volpe strattonato da un cane. Dalle immagini non si vede se sia stato proprio il cane ad ucciderla. «Abbiamo allertato i carabinieri - spiegano dall'Associazione perché vogliamo capire cosa sia successo. Purtroppo non è la prima volta che troviamo gli animali selvatici uccisi da cani non portati al guinzaglio. Tre anni fa c'era anche chi veniva in Villa ad allenare i cani da caccia con gli animali liberi. È assurdo, disumano e pericoloso per tutti. Anche per i bambini. Vogliamo trovare il responsabile: qualcuno ha anche provato ad occultare il corpo coprendolo di rami e foglie». La volpe uccisa è di sicuro una della celebre coppia che viveva in prossimità del lago del Giglio. Gli altri esemplari di volpi, presenti nella Villa, non sono comunque in quell'area. Una bella storia finita purtroppo nel peggiore dei modi. Si torna quindi a parlare di regolamento e di museruola e guinzaglio anche perché, a Villa Pamphili, ci sono due aree riservate ai cani. Proprio per non rischiare di mettere in pericolo le specie più indifese.

Nella Villa ci sono infatti volpi, ricci e talpe, bisce e frustoni, rospi bufo bufo la cui riproduzione viene tutelata per garantire la specie. Ci sono i falchi così come le anatre, il martin pescatore e le anatre mandarine. Una vegetazione ricca e affascinante, gioia pura per gli occhi di chi sceglie di trascorrere il suo tempo a Villa Pamphilj.

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

