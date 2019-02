Sbloccato il sito per le segnalazioni

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È tornato a funzionare: adesso, allora, vale la pena usarlo per far sentire lo sdegno dei cittadini di fronte al degrado e all'abbandono. Il sistema unico di segnalazione del sito del Comune di Roma, infatti, è tornato in funzione correttamente ieri, dopo l'articolo di Leggo che ne denunciava il ko.La pagina web ha ripreso la sua attività regolarmente: è sparito infatti l'avviso sul malfunzionamento delle mappe che fermava gli utenti nell'invio della segnalazione di degrado. Accedendo al servizio, oggi, si può procedere correttamente con l'invio della richiesta di intervento. E allora è il momento di segnalare tutto quello che non funziona: basta guardarsi intorno e, di fronte a una situazione di degrado, abbandono o pericolo, annotarsi il nome della strada per poi informare il Comune di quanto accaduto. Per non sentirsi dire, poi, che i romani sanno solo lamentarsi e non muovono un dito per cambiare le cose. Il servizio Sus, Sistema unico di segnalazione, è stato attivato il 2 luglio scorso e, presumibilmente, in questi mesi così difficili tra migliaia di buche in strada e tonnellate di rifiuti ovunque, deve essere andato in tilt. O quasi. Ultimamente funzionava a singhiozzo per poi bloccasi del tutto perché non funzionava il sistema delle mappe. Ora funziona: basta registrarsi al portale del Comune di Roma, accedere alla sezione partecipa, poi entrare nella parte dì la tua e infine segnala: il sistema offre un'infinità possibilità di segnalazioni per individuare esattamente il problema.Si va infatti dai cassonetti rovesciati alla mancata raccolta, dalle voragini sull'asfalto e sui marciapiedi ai rifiuti ingombranti abbandonati in strada, dalla guida pericolosa agli incidenti ricorrenti sempre allo stesso incrocio, dai tombini e le feritoie otturati all'occupazione di suolo pubblico, dalla caduta di rami alla musica a tutto volume passando per gli schiamazzi, il randagismo e la segnalazione di persone fragili in difficoltà o sfruttate. Si può segnalare di tutto, c'è anche la possibilità di aggiungere delle note in uno spazio dedicato, per essere più chiari, e allegare una foto o qualunque documentazione a disposizione. Il servizio ora c'è, è importante utilizzarlo. Magari questa volta funziona davvero.(L. Loi.)