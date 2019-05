Sbarcano gli zombie di Jarmusch: «Sono la conseguenza del disastro ecologico»

CANNES - Gli zombie come effetto collaterale del cambiamento climatico, figli di un'umanità che ha trascurato il pianeta: horror d'autore di Jim Jarmusch, in apertura a Cannes e in sala a giugno, I morti non muoiono racconta anche «il disastro ecologico, che non è solo una priorità politica ha detto il regista - Mi arrabbio quando dicono che il problema è politico. Mi interessa che le persone sappiano quello che accade al pianeta».

Nel cast (stellare) Tilda Swinton, Adam Driver, Selena Gomez e Bill Murray: «Se credo nella vita dopo la morte? Sì - ha detto l'attore - ma non per tutti. Qualcuno di voi non lo rivedrò». Felice di prendere parte al film, sia pure in ruolo sacrificale, Gomez - pur popolarissima sul web - ha detto di temere più degli zombie i social media, perché «il loro potere nell'influenzare le persone o perseguitarle, come nei casi di bullismo, è uno dei pericoli della mia generazione. Io ne so qualcosa». (I. Rav.)

